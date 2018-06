Wallner: Asylwerber sollen Ausbildung zu Ende machen können

Wallner auf Linie mit Haslauer

Sollte der Asylwerber nach dem Ende der Ausbildung noch keine Aufenthaltserlaubnis erhalten haben, sei es in Ordnung, ihn in sein Heimatland "zurückzuschicken", befand Wallner. "Die Ausbildung ist dann zumindest eine Hilfe für zuhause gewesen", so der Landeschef.

Wallner schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie sein Amts- und Parteikollege Wilfried Haslauer in Salzburg. Dieser hatte am Montag in einem Interview mit den Salzburger Nachrichten angeregt, die bestehende Rot-Weiß-Rot-Karte auf Asylbewerber auszudehnen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen. Die Karte erlaubt es Bürgern aus Nicht-EU-Staaten, in Österreich legal zu wohnen und zu arbeiten.