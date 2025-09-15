Experten-Kritik an schärferem Waffenrecht: "Altersgrenzen sind willkürlich"

Die von der Regierung geplante Verschärfung des Waffenrechts macht Österreich nur vermeintlich sicherer. So lautet, zusammengefasst, das Urteil von Robert Siegert, dem Vorsitzenden der ARGE Zivile Sicherheit. Siegert hält die von der Regierung angekündigten Veränderungen für teilweise überhastet und unausgegoren. Ein Punkt ist das vorgesehene Mindestalter beim Kauf von Schusswaffen, das bei Gewehren von 18 auf 21 und bei Revolvern und Pistolen auf 25 Jahre angehoben werden soll. „Man hätte über das neue Alter genauso gut würfeln können“, sagt Siegert zum KURIER. „Die Altersgrenze folgt keinen wissenschaftlichen Kriterien und auch keiner Logik. Sie ist willkürlich.“

Robert Siegert, Vorsitzender der Arge Zivile Sicherheit, hat schwere Bedenken beim neuen Waffenrecht

Auch die so genannte Abkühlphase, die in Zukunft deutlich verlängert werden soll, sei beliebig festgelegt und werde keine zusätzliche Sicherheit generieren, meint Siegert: „Da laut Entwurf für jegliche Schusswaffen ohnehin der Erwerb eines waffenrechtlichen Dokuments notwendig werden soll, ist die zusätzlich geplante Verlängerung der Abkühlphase in Kombination damit so, als würde man Hosenträger und Gürtel gleichzeitig tragen.“ Zur Erinnerung: Schon jetzt können Bürger, die sich eine Schusswaffe kaufen wollen, diese nicht sofort vom Waffenhändler mit nach Hause nehmen - sie müssen drei Tage warten. Die Idee dahinter: Ein Waffenkauf sollte nicht in einer Emotion oder im Affekt möglich sein. „Dass die dreitägige Frist nun auf vier Wochen verlängert wird, ist eine rein symbolische Maßnahme“, sagt Siegert. Denn es gäbe schon jetzt keinen einzigen Fall eines Amoklaufs oder einer Gewalttat, die durch eine Verlängerung von drei Tagen auf vier Wochen hätte verhindert werden können.

Datenaustausch Ausdrücklich begrüßt wird von Siegert das Reform-Vorhaben, dass die relevanten Daten der Stellungskommission im Bundesheer auch für zivile Behörden freigegeben werden. Hier gibt es einen konkreten Bezug zum Grazer Amokläufer: Dieser hat seine Waffen zwar legal besessen. Allerdings war er bei der heerespsychologischen Untersuchung (Stellung) offensichtlich derart auffällig, dass das Militär ihn für ungeeignet erklärte, eine Waffe zu bedienen. Bislang durfte das Bundesheer derartige Informationen nicht an Polizei, Innenministerium, etc. weitergeben. Das soll sich im neuen Waffenrecht ändern.