Villacher Bürgermeister tritt nach Schuldspruch nicht zurück

Albel wandte sich am Freitag in einem Facebook-Video an seine Bürger. Darin kündigte er an, die 14.000 Euro aus eigener Tasche zu zahlen. Außerdem verwies der Bürgermeister darauf, dass er es gewesen sei, der "ein lange vor meiner Zeit praktiziertes System ein für alle Mal beendet" habe. Nun werden Stimmen in Villach "nach Punkt und Beistrich des Gesetzes" ausgezählt. Wahlleiter ist Albel nicht mehr. Diese Funktion nimmt nun in Villach der Magistratsdirektor mit einer zweiten, rechtskundigen Person wahr.

Gegen den Beamten, der die verfrühte Auszählung vorgenommen hatte, ist in der Stadt Villach noch ein Disziplinarverfahren anhängig. Dieses ruht jedoch bis strafrechtlich gegen ihn alles abgeschlossen ist. Der Mann geht im Dezember in Pension, könnte aber bei entsprechender Entscheidung im Disziplinarverfahren auch danach noch Ansprüche verlieren, erklärte Albel.

In Villach beginnt am Sonntag die Kirchtagswoche. In der ganzen Innenstadt wird dann gefeiert. Es gibt Essensstände und Musik, außerdem wird ein Vergnügungspark errichtet. Dass die Festivitäten die Villacher von der Verurteilung ihres Bürgermeisters ablenken werden, glaubt Albel nicht. "Ich werde überall darauf angesprochen werden."

Ob nach den Urteilen Schadenersatzansprüche seitens der Republik geltend gemacht werden, war zunächst noch offen. Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur, sagte zur APA, dass die Entscheidungen des Strafgerichts gemeinsam mit dem Innenministerium geprüft würden. Letzterem obliege es dann zu entscheiden, ob sich daraus Ansprüche ableiten lassen. Peschorn: "Dabei werden wir sicherstellen, dass keine Ansprüche verjähren."