Vermögenssteuern: SPÖ ist empört über Koglers "Umfaller"

Die SPÖ schießt sich in einer akkordierten Aktion auf die Grünen ein: Weil Vizekanzler Werner Kogler ( Grüne) die Debatte um neue Vermögenssteuern ob der Coronakrise ausgerufen und gleich wieder vertagt hat, kritisiert man den Grünenchef nun heftig. "Die Frage stellt sich heute, nicht erst in ein paar Jahren", sagte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Denn wer nicht heute für einen gerechten Beitrag von Millionenvermögen zur Finanzierung der Coronakrisen-Kosten eintritt, sorge dafür, dass die Arbeitnehmer zahlen, so die SPÖ-Chefin. Vermögenssteuern sind seit Jahren ein Herzensthema der Sozialdemokratie.