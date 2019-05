Van der Bellen sucht Regierungschef: Wird es erstmals eine Frau?

Allerdings ist allen klar: Wahrscheinlich schon kommenden Montag sind sie wieder ihre Jobs los. Der Bundespräsident verhandelt längst mit den Partei- und Klubchefs, welcher Bundeskanzler in einer dann bis nach der Wahl im September amtierenden Bundesregierung die „Duldung“ des Parlaments haben könnte. Dieser, so der Wunsch des Präsidenten, sollte bis Herbst nicht mehr abgewählt, sprich das Vertrauen vom Parlament entzogen, werden.

Wer ist die oder der Richtige?

Van der Bellen ist bei der Suche nach einem geeigneten Kandidaten oder einer geeigneten Kandidatin tatsächlich etwas eingeschränkt: Er oder sie sollte keinerlei parteipolitische Vergangenheit haben, damit sich keine der drei großen Parteien Türkis, Rot oder Blau daran stoßen könnte. Damit würden auch erste kolportierte Kandidaten wie Heinz Fischer oder Franz Fischler wohl keine Chance haben. Sie müssen selbstverständlich einen einwandfreien Leumund aufweisen. Und er oder sie sollte zudem erfahren genug in Machtfragen sein, um das Amt auch ordentlich ausfüllen zu können.

Schließlich muss der neue Interims-Regierungschef oder -Regierungschefin zu einigen Räten der Staats- und Regierungschefs nach Brüssel fahren und dort auch Österreichs Interessen vertreten können. Das wird etwa die Frage des österreichischen Kommissars betreffen, der wohl noch vor der neuen Regierung im Herbst entsandt werden dürfte.

Ruf nach qualifizierter Frau

In sozialen Medien werden bereits geeignete Frauen für das interimistische Führen des Kanzleramts gehandelt. Auf Twitter fallen Namen wie Brigitte Ederer, Waltraud Klasnic, Heide Schmidt und Irmgard Griss. Eine Partei-Vergangenheit oder -Gegenwart hätten diese freilich auch.

Der neue Kanzler wird dann jedenfalls eine Ministerliste, wohl ebenfalls in Absprache mit dem Bundespräsidenten, der sich seinerseits Rückhalt bei den Partei- und Klubchefs holt, vorschlagen. Laut Verfassung ist der neue Bundeskanzler oder die neue Bundeskanzlerin natürlich völlig frei in der Entscheidung seiner oder ihrer Minister. Gesucht werden wieder unabhängige Experten für die einzelnen Ministerien. Der Staatsapparat, hatte Van der Bellen ja eindrücklich erklärt, müsse in jedem Fall voll funktionsfähig bleiben.

Interessant ist, dass dem Vernehmen nach keiner der in der aktuellen Regierung tätigen Experten der dann neuen Bundesregierung angehören soll – einfach aus dem Grund, dass auch diesen beim Misstrauensantrag am Montag das Vertrauen entzogen werden. Sie werden also nur etwa zehn Tage im Amt gewesen sein, sofern der Bundespräsident wie geplant kommenden Montag bereits eine neue Regierung angelobt.