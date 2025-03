Van der Bellen vor Finnland-Reise: "Mehr denn je ist ein selbstbewusstes Europa gefragt“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen reist am Mittwoch nach Finnland, um dort Präsident Alexander Stubb zu treffen und verschiedene Institutionen aus dem Sicherheitsbereich zu besuchen. Darunter das Center of Excellence for Countering Hybrid Threats und die Finnische Küstenwache.

Im Vorfeld der Reise beriet sich das Staatsoberhaupt mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos).

Die geopolitische Lage sei unberechenbar, sagt Van der Bellen. Bis dato verlässliche Partnerschaften würden zerbröseln, neue Allianzen sich formen. "Für die Union kann das ein identitätsstiftender Moment in ihrer Sicherheitspolitik sein. Mehr denn je ist heute ein selbstbewusstes Europa gefragt."