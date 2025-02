Van der Bellen empfing Schallenberg - Gespräch über Außenpolitik

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält dieser Tage intensiven Kontakt mit den Mitgliedern der geschäftsführenden Bundesregierung. Wie die Präsidentschaftskanzlei am Dienstag mitteilte, empfing Van der Bellen am Dienstag Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) in der Hofburg, "um sich über aktuelle geo- wie sicherheitspolitische Fragen auszutauschen". Bereits am Montag hatte das Staatsoberhaupt mit Finanzminister Gunter Mayr über das Budget gesprochen.