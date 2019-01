Das Urlaubsgeld bleibt sakrosankt

Im Zuge der für die kommenden drei Jahre in Etappen angekündigten Steuerreform will die Bundesregierung nicht nur die Steuerzahler und Unternehmen um insgesamt 4,5 Milliarden Euro entlasten. Sie will auch das Steuerrecht radikal entrümpeln und vereinfachen.

Unter dem Titel „EStG 2020“ soll das Einkommenssteuergesetz neukodifiziert werden. Das ist auch dringend notwendig, denn das derzeit gültige Einkommensteuergesetz aus 1988 wurde in den vergangenen 30 Jahren mehr als 160-mal novelliert. Das hat das Gesetz nicht unbedingt übersichtlicher gemacht.