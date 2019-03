UNO: Van der Bellen zitiert Brief junger Klima-Demonstranten

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hält am Donnerstag beim UNO-Klimaschutz-Treffen in New York eine Rede. Dabei wird er aus einem Brief der " FridaysForFuture"-Bewegung vorlesen. Dieses Schreiben der Jugendlichen, die der Bundespräsident vergangene Woche in der Wiener Hofburg zu einem Gespräch empfangen hat, ist an die politischen Entscheidungsträger der UNO-Generalversammlung gerichtet.

Die Aktivisten der Bewegung haben vor zwei Wochen die großen Klimademos in Österreich mitorganisiert. Am Montag vergangener Woche entstand beim Gespräch mit Van der Bellen die Idee, dass die Schüler einen Brief verfassen können. Diesen brachten sie anschließend in die Hofburg. Der Bundespräsident will beim Klimaschutz-Treffen "Climate and Sustainable Development for All" im UNO-Hauptquartier die Botschaft der Jugendlichen mitbringen und ihnen eine Stimme geben, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei.