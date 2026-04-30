Die Entscheidung der Universität Wien, dem Mathematiker Rudolf Taschner die bereits vorgesehene Verleihung des Goldenen Doktordiploms kurzfristig zu verweigern, sorgt für politische Kritik. Dem KURIER liegt nun eine offizielle Begründung des Senatsvorsitzenden Stefan Krammer vor, die die Hintergründe der Entscheidung erläutert.