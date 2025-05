55 Prozent der Menschen in Österreich befürchten den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs. Den Frieden in Europa sehen sie laut einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Integral am stärksten durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber auch die aktuelle US-Politik und die Zuwanderung bedroht. Nur 16 Prozent würden Österreich militärisch verteidigen - darunter 27 Prozent der Männer und neun Prozent der Frauen.