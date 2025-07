Ukraine: Tanner zeigt Bereitschaft zur Prüfung von Heereseinsatz

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat erneut ihre Bereitschaft bekundet, einen Einsatz des Bundesheeres bei Kriegsende in der Ukraine zu prüfen. "Wenn Frieden herrscht, wenn es dann eine Entscheidung gibt, welche Mission und von wem diese geführt wird, dann werden wir beurteilen, wie wir uns bestmöglich einbringen können", sagte die Ministerin am Mittwoch im ORF-Radio Ö1. "Wir haben uns nie verschlossen zu prüfen, ob wir uns an einer Mission beteiligen oder nicht."