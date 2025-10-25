Erhöhter Freibetrag für Überstundenzuschläge läuft aus: Debatte in der Koalition

Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ist für eine Beibehaltung des angehobenen Freibetrags für Überstundenzuschläge, der mit Ende 2025 ausläuft. "Wer mehr arbeitet, soll auch mehr davon haben", wird er am Samstag in einem Statement zitiert. Im Zuge der Abschaffung der sogenannten Kalten Progression 2023 war die steuerliche Begünstigung von Überstunden ausgeweitet worden. Über die Debatte in der Koalition berichteten am Samstag zunächst Krone und Heute.

Hattmannsdorfer: "Jede zusätzliche Stunde Leistung stärkt unsere Wirtschaft"

Für 2024 und 2025 wurde der monatliche Freibetrag für höchstens 18 Überstunden auf 200 Euro im Monat erhöht. Ab 2026 wird dieser 120 Euro für höchstens 10 Überstunden betragen. Es brauche "die richtigen Anreize", betonte Hattmannsdorfer, denn "jede zusätzliche Stunde Leistung stärkt unsere Wirtschaft und ist ein Beitrag zum Comeback Österreichs." In der Koalition gebe es aktuell Gespräche darüber, sagte eine Sprecherin des Ministers zur APA.