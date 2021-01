U-Ausschuss: Kabinettschef von Kurz war beim "Schreddern" nicht dabei, sondern im Urlaub

Heute steht die „Schredder-Affäre“ wieder im Fokus beim Ibiza-U-Ausschuss. Zur Erinnerung: Kurz vor der Amtsübergabe an die Regierung von Kanzlerin Brigitte Bierlein hat ein Mitarbeiter von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Arno M., nach Veröffentlichung des „Ibiza-Videos“ fünf Festplatten des Bundeskanzleramts unter falschem Namen und ohne zu bezahlen vernichten lassen. M. wird heute auch noch befragt.

Keine Wahrnehmung

Die erste Auskunftsperson ist heute, Mittwoch, Bernhard Bonelli. Er ist seit Anfang 2020 der Kabinettschef von Sebastian Kurz, war in den Jahren davor aber stets ein Vertrauter des Kanzlers. Bonelli gab an, vom „Schreddern“ erst im Juli, vernichtet wurden die Festplatten im Mai 2019, erfahren zu haben – in den Prozess sei er nicht involviert gewesen, er sei gerade auf Urlaub gewesen. . Er wisse nicht, um welches Material oder um welche Festplatten es sich dabei gehandelt habe. Viel mehr Input konnte Bonelli in der ersten Fragerunde nicht geben. Ähnlich wie beim Auftritt von Finanzminister Gernot Blümel, hat Bonelli keine "Wahrnehmungen" zum Schreddern-Gate.