Türkis-Blau "orbanisiert": Was ist dran am Vorwurf der SPÖ?

Probleme hat Plasser allerdings damit, wie die Bundesregierung über die geplanten Veränderungen spricht: „Die Reformen wurden amateurhaft bis missverständlich kommuniziert.“

Als Parade-Beispiel nennt er die AUVA-Reform: „Man hätte von Beginn an sagen müssen, wie man sich den Umbau vorstellt. Aber bis heute ist unklar, was die Ministerin erreichen will. Und das schafft in der öffentlichen Debatte Interpretationsspielraum und Verunsicherung.“

Was die „Orbanisierung“ der Innenpolitik angeht, teilt der in Ungarn lehrende Politikwissenschafter Anton Pelinka den Befund seines Kollegen Plasser: „Ich kann in Österreich vorerst keine Verschlechterung der Demokratie-Qualität erkennen.“

Pelinka sieht eine auffällige Parallele zwischen Wien und Budapest: „Unabhängig von der realpolitischen Relevanz werden Themen wie die Zuwanderung offensiv hochgespielt, um andere Themen zuzudecken.“

Ist die Demokratie in Gefahr? Pelinka verneint. „In Österreich arbeitet die Justiz derzeit unabhängig und im Unterschied zu Ungarn gibt es hierzulande eine große Medienvielfalt.“ Die entscheidende Frage sei, „ob die Bundesregierung diese Unterschiede zu Ungarn auch in Zukunft verteidigt“.