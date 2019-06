Türkis-Blau: Kickl nennt Bedingung für Neuauflage

Ex-Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) hat seit dem Ende der Regierung von ÖVP und FPÖ kaum ein gutes Haar am ehemaligen Koalitionspartner gelassen. Entsprechend scharf fällt die Kritik aus, die der nunmehrige FPÖ-Klubchef in der deutschen Wochenzeitung Junge Freiheit, einschlägig bekannt als Sprachrohr der Neuen Rechten, äußert.

"Es ging ihr (der ÖVP, Anmerkung des KURIER) einzig und allein um Machtpolitik und die Rückgewinnung des Innenministeriums für die ÖVP, das 17 Jahre lang den Mittelpunkt schwarzer Netzwerke in dieser Republik gebildet hat", sagte Kickl der Zeitschrift.

Frage der Ressorts

Kickl betonte dort aber auch, er könne sich eine Neuauflage der türkis-blauen Koalition durchaus vorstellen. "Prinzipiell haben wir uns der Regierungsverantwortung nie verweigert und tun das auch jetzt nicht." Aber: In eine Regierung einzutreten, in der die ÖVP sowohl das Innen- als auch das Justizministerium stelle, sei für ihn nur "sehr schwer vorstellbar".

Auch die Hoffnung auf eine Rückkehr ins Innenministerium hat Kickl nicht aufgegeben. Auf Facebook erklärte Kickl am Dienstag seinen Fans einmal mehr seine Sichtweise, Sebastian Kurz habe die Regierung "auf Druck der alten ÖVP" beendet. "Als Nachweis Ihrer Unabhängigkeit von dieser alten ÖVP gilt", schrieb er weiters an Kurz gerichtet, "wenn die FPÖ wieder alle ihre bisherigen Ressorts, in denen hervorragende Arbeit geleistet wurde, übernimmt."