Train of Hope Mitgründer: "2015 dürfte sich in vielerlei Hinsicht wiederholen"

War die sogenannte “Willkommenskultur” ein Anreiz für viele, nach Europa zu kommen?

Wir wurden auch oft Invasionskollaborateure genannt. Aber es geht ja nicht darum, die ganze Welt aufzunehmen oder herzuholen. Das will niemand. Es ist auch nicht vorgesehen, dass alle nur nach Österreich kommen. Europa ist ein Kontinent mit hunderten Millionen von Einwohnern. Ich bin auch der fixen Überzeugung, dass das, was wir damals an den Bahnhöfen gemacht haben, der erste Schritt zu erfolgreicher Integration war. Wenn ich jemanden in mein Haus lasse und ihm ein Bett gebe und etwas zu essen, dann wird mich dieser Mensch nicht ausrauben. Die wenigsten Menschen machen etwas Illegales aus Jux und Tollerei, sondern weil wir ihnen keine anderen Perspektiven bieten. Wenn diese Menschen kriminell werden, dann, weil in den Magistraten nicht das Telefon abgehoben wird und somit Asylanträge und Asylprozesse Jahre dauern, in denen die Leute nicht arbeiten können.

Hilfe vor Ort ist ja das Stichwort der Stunde. Das haben wir jetzt auch von fast allen Parteien von rechts bis links gehört. Was halten Sie davon?

Hilfe vor Ort ist natürlich notwendig. Aber die Diskussion wird nicht zu Ende geführt. Man sagt Hilfe vor Ort und damit ist die Diskussion beendet. Was dann passieren soll, was sinnvollerweise gemacht werden soll, darüber wird nicht geredet. Weil es den Menschen, die diese dieses Argument verwenden, ja in Wahrheit darum geht, dass die Wähler sagen, „das ist richtig und deswegen kann ich mich noch irgendwie mit dieser Partei identifizieren, die wollen die Leute ja nicht alle verhungern und verrecken lassen“.

Wenn wieder ein Flüchtlingsstrom nach Europa einsetzen würde, würden sie wieder am Bahnhof stehen?

Ich wäre sofort dort. Das habe ich kürzlich auch auf Facebook gepostet und überwältigende Rückmeldungen bekommen von vielen Menschen, die sofort wieder mit mir dort stehen würden. Von jung bis alt, von gebildet bis ungebildet und von wohlhabend bis weniger gut ausgestattet. Es hat nichts damit zu tun, ob man jetzt jung und dumm ist oder ob man schon etwas im Leben gelernt hat.