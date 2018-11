Tiroler SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik gibt den Parteivorsitz ab

Die Halbwertszeit von Tiroler SPÖ-Parteichefs bleibt weitere eine kurze. Am Montagabend hat Elisabeth Blanik nach dem Landesparteivorstand angekündigt, den Vorsitz zurückzulegen. Die 52-Jährige war zwei Jahre im Amt. Sie stand damit genau so lange wie ihre beiden Vorgänger Ingo Mayr (2014 bis 2016) und Gerhard Reheis (2012 bis 2014) an der Spitze.

Als Bürgermeisterin der Bezirkshauptstadt Lienz, wo Blanik 2016 mit großer Zustimmung im Amt bestätigt wurde, war sie zum Dauerpendeln verdammt. Rund 180 Kilometer und fast drei Autostunden entfernt ist das politische Machtzentrum Innsbruck von der Heimatgemeinde der Osttirolerin entfernt. Die Doppelbelastung soll Hauptgrund für den Rückzug Blaniks sein, hört man.

Der Tiroler SPÖ steht somit der vierte Wechsel an der Parteispitze innerhalb von sechs Jahren ins Haus. In den Startlöchern scharrte bereits der ehrgeizige Partei-Vizechef Georg Dornauer. Der 35-Jährige drängte im Frühjahr bereits, anders als seine Vorsitzende, auf einer Regierungsbeteiligung. Dornauer wurde nun vom Vorstand zum geschäftsführenden Vorsitzenden bestellt.