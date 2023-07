Teuerung: Forschung fehlt halbe Milliarde, jetzt droht "Brain Drain"

Faßmann erklärt: „Wir haben wenige nennenswerte Rohstoffe, wir leben von Innovationen und diese fallen nicht vom Himmel, sondern müssen hart in den Forschungsinstituten erarbeitet werden. Wir haben bisher die gestiegenen Kosten für Energie, Personal, Miete und Material ohne Hilfe der öffentlichen Hand getragen, nun sind unsere Reserven aufgebraucht.“ Und es könne nicht sein, „dass wir am Sonntag den Nobelpreis feiern und am Montag die budgetären Möglichkeiten für die Spitzenforschung beschneiden“.

Und seine Kollegin vom FFG mahnt: „Bei gleicher Finanzierung lassen sich weniger Forschung und Entwicklungs-Projekte umsetzen und die angestrebten Forschungsziele nicht erreichen. Ein Gegensteuern ist notwendig, durch Anpassung der Budgets und Förderung von Kooperationen.“

Im Wissenschaftsministerium ist man sich der Brisanz bewusst: „Wir erkennen den zusätzlichen Budgetbedarf von Seiten der außeruniversitären Forschungseinrichtungen, insbesondere in der Grundlagenforschung, durchaus an“, heißt es dazu auf KURIER-Nachfrage. „Im Zuge der laufenden Leistungsvereinbarungs- und Finanzierungvereinbarungsverhandlungen befinden wir uns bereits in sehr gutem Austausch mit unseren Einrichtungen.“ Der Minister werde den zusätzlichen Bedarf „im Zuge der laufenden Verhandlungen sowie der bevorstehenden Budgetverhandlungen mit dem Finanzministerium“ aufgreifen.