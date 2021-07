Staatsanwalt will Mensdorff-Pouilly anklagen

Im Visier befindet sich auch der ehemalige Festnetzvorstand Rudolf Fischer, der in einem anderen Telekom-Verfahren bereits nicht rechtskräftig eine dreijährige Haftstrafe ausgefasst hat. Die Staatsanwaltschaft geht in der Tetron-Affäre von einer Schmiergeldzahlung in Höhe von 1,1 Mio. Euro an die Telekom aus. Die Causa war auch schon Teil des Korruptions-Untersuchungsausschusses im Jahr 2012. Mensdorff-Pouilly gab sich damals sehr schweigsam.

Die Oberstaatsanwaltschaft Wien bestätigte dass der Vorhabensbericht der Staatsanwaltschaft eingelangt ist, als nächste Instanz ist dann das Justizministerium am Zug. Das pikante daran: Verteidiger von Fischer im Telekom-Prozess um eine Kursmanipulation war der jetzige Justizminister Wolfgang Brandstetter ( ÖVP).