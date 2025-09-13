Tanner fordert Luftabwehr-Upgrade: Sky Shield muss schneller kommen

"Die Vorfälle der letzten Tage zeigen: Österreich muss schneller verteidigungsfähiger werden", sagte Tanner und forderte gegenüber der Krone (Samstag-Ausgabe): "Jedes Land muss Luftraumverletzungen selbst bekämpfen können."

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und angesichts der Schwächen Österreichs bei der Luftabwehr fordert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eine s chnellere Umsetzung von Sky Shield.

Österreich hat sich 2024 der von Deutschland initiierten European Sky Shield Initiative (ESSI) angeschlossen. Insgesamt 23 europäische Staaten gehören mittlerweile dem Luftabwehrprojekt an. Europäische NATO-Länder und neutrale Staaten wie Österreich und die Schweiz wollen damit gemeinsam Systeme zur Luftverteidigung beschaffen, nutzen und warten. Scharfe Kritik an der österreichischen Teilnahme am Sky Shield kommt von der FPÖ - vor allem wegen der Anschaffungskosten der Systeme.

Bei einem russischen Luftangriff auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war auch eine große Zahl an Drohnen in den polnischen Luftraum und damit in NATO-Gebiet geflogen. Die polnische Luftwaffe schoss gemeinsam mit NATO-Verbündeten erstmals einige russische Drohnen ab. Experten gehen von einem absichtlichen Vorgehen Russlands aus.