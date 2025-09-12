Trump: Russische Drohnen womöglich versehentlich in Polens Luftraum

In der Nacht auf Mittwoch waren mindestens 19 russische Drohnen teils hunderte Kilometer weit in den Luftraum des EU- und NATO-Landes Polen eingedrungen. Mindestens drei von ihnen wurden abgeschossen.

US-Präsident Donald Trump hat sich zurückhaltend zum Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum geäußert. Er schloss ein Versehen Moskaus nicht aus: "Es könnte ein Fehler gewesen sein", sagte Trump am Donnerstag zu Journalisten. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt", fügte der US-Präsident hinzu.

Polen schränkte Flugverkehr an Ostgrenze ein

Polen und andere NATO-Länder verurteilten die Vorfälle als gezielte Provokation gegen das gesamte westliche Militärbündnis. Als Reaktion kündigte Deutschland an, die Überwachung des Luftraums über Polen zu verstärken. Die Zahl der eingesetzten Eurofighter-Flugzeuge werde von zwei auf vier verdoppelt, teilte das deutsche Verteidigungsministerium mit. Ihr Einsatz werde außerdem bis Ende Dezember verlängert.

Polen schränkte als Sicherheitsmaßnahme den Flugverkehr an der Ostgrenze des Landes ein, während Frankreich drei Rafale-Kampfjets für die Überwachung der NATO-Ostgrenze zur Verfügung stellen will.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine haben Polen und die NATO-Staaten im Baltikum immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet. Bisher waren aber nie derart viele Drohnen in den Luftraum eines NATO-Mitglieds eingedrungen, zum ersten Mal wurden zudem russische Drohnen abgeschossen.