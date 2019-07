Tal Silberstein: "Bin jetzt für Kurz der leibhaftige Dämon"

Kurz hatte den israelischen Politikberater mehrmals in Zusammenhang mit dem Ibiza-Video gebracht, ohne Belege dafür vorlegen zu können. Silberstein betont, mit dem Ibiza-Skandal absolut nichts zu tun zu haben und vergleicht Kurz' Vorgehen mit antisemitischen Wahlkampfstrategien eines Jörg Haider oder Viktor Orban: "Die Idee, mich auch im Zusammenhang mit dem Ibiza-Skandal ohne jegliche Belege zum Staatsfeind zu machen, spricht leider tiefe, dunkle Gefühle an, die in einigen Teilen der Gesellschaft verwurzelt sind."

"Entschuldigung habe ich nie gehört"

Im Gegensatz zu dessen öffentlichen Aussagen wisse Kurz sehr gut wer er sei und habe ihn auch persönlich getroffen, betont Silberstein. Auch dass er mit der Ibiza-Affäre nichts zu tun habe, wisse der ÖVP-Chef: "Er hätte genug Zeit gehabt, sich zu entschuldigen. Dafür hätte ich ihn geschätzt und die Sache als einen ehrlichen Fehler gesehen. Aber diese Entschuldigung habe ich nie gehört."