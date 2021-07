Tätigkeitsbericht des OGH: Wie lange ein durchschnittliches Verfahren dauert

Beim Obersten Gerichtshof (OGH) liegen nun Zahlen aus dem vergangenen Jahr vor. Im Coronajahr 2020 sind in der letzten Instanz in Zivil- und Strafverfahren 4.513 Rechtsmittel angefallen. Aufteilen lassen sich diese in 2.756 bzw. 61,07 Prozent Rechtsmittel in Zivilsachen und 733 bzw. 16,24 Prozent Rechtsmittel und Rechtsbehelfe in Strafsachen. 4,2 Monate betrug im Schnitt ein beim OGH anhängiges Verfahren. Diese Daten gehen aus dem jüngsten Tätigkeitsbericht des OGH hervor.

Was den Geschäftsgang in Zivilsachen betrifft, reduzierte sich der Arbeitsanfall gegenüber 2019 um 31 Fälle bzw. 1,1 Prozent. Allerdings waren mehrere komplexe Anlegerverfahren und Verbandsprozesse mit einer Fülle zu prüfender Vertragsklauseln zu entscheiden, weshalb der Arbeitsaufwand weiterhin auf einem hohen Stand verblieb. Von den 1.645 erledigten ordentlichen Rechtsmitteln wurden 373 Mal die Vorinstanzen bestätigt. 360 Vorentscheidungen wurden abgeändert, 278 Mal kam es zu Aufhebungen, 490 zu Zurückweisungen.