Stv.Neos-Klubchef Loacker fordert Mückstein zum Rücktritt auf

Eingedenk der aktuellen Corona-Lage, die Zahl der Neuinfektionen beträgt am Donnerstag 11.975, und insbesondere angesichts der prekären Situation in den Krankenhäusern in Oberösterreich und Salzburg, sieht Gerald Loacker ein Versagen der türkis-grünen Regierung.

"Wir erleben die Folgen eines Sommers, in dem die Bundesregierung aus Angst vor FPÖ und MFG mehr für eine 'Ruhe' vor der Landtagswahl in Oberösterreich getan hat, als für ein effektives Pandemiemanagement und eine ordentliche Vorbereitung auf den Herbst und Winter", so der stellvertretende Klubchef der Neos.

Es komme einem "Skandal" gleich, dass Bunderegierung und Landeshauptleute, es nicht geschafft haben, "genug Menschen zum Impfen zu bewegen". Und: "Es darf keinen weiteren Lockdown geben."