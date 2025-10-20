Straftatbestand Mietwucher? Hattmannsdorfer kritisiert Bablers Vorstoß

Die SPÖ fordert einen Straftatbestand für Mietwucher. Dazu hat sie am Samstag im SPÖ-"Themenrat" eine Resolution verabschiedet. "Wohnen ist ein Grundrecht", begründete Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) den Vorstoß. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) hat dem Vorstoß am Montag eine Absage erteilt. Es gebe bereits "einen Wucher-Straftatbestand", sagte der Minister am Montag am Rande eines Pressetermins im Tiroler Kundl gegenüber der APA. Zudem meinte er, dass es sich dabei um eine "SPÖ-interne Diskussion" handle.

Diese wollte er daher nicht näher kommentieren. Es sei jedenfalls "problematisch, wenn man Menschen unter Generalverdacht stellt oder gar kriminalisiert", hielt Hattmannsdorfer fest. Deutlich wichtiger sei es, mit gemeinsamen innerkoalitionären Bemühungen "die Inflation in Richtung zwei Prozent zu senken".