Strache sucht Eisbrecher in Israel

Keine Scheu, Strache auch im privaten Rahmen zu treffen, hatte noch vor der jüngsten Wahl auch der damalige Kanzler und SPÖ-Chef Christian Kern. Eine Schlüsselrolle spielte auch hier einmal mehr Martin Schlaff. In der Wiener Villa des Milliardärs, berichten Augenzeugen, kam es auf Einladung Schlaffs zumindest zu einem diskreten Abendessen, bei dem Strache und Kern auch Gemeinsamkeiten und noch zu überwindende Differenzen für eine mögliche rot-blaue Zusammenarbeit ausloteten.

Strache entschied sich nach der Wahl bekanntlich anders.

Martin Schlaff hatte schon länger keine Bedenken gegen eine Neuauflage eines Regierungsbündnisses von Rot oder Schwarz mit der FPÖ. „In der FPÖ sind sicher ein paar Ewiggestrige, mit denen ich mich nie an einen Tisch setzen würde. Aber es gibt dort auch Leute, deren Wertesystem in Ordnung ist. Diese Entwicklung kam (...) in Bewegung. Das wird auch gut sein für Österreich“, befand Schlaff in einem seiner raren Interviews vor zwei Jahren.

Schlüsselsatz in dem autorisierten Presse-Gespräch: „Die FPÖ und Strache bleiben nicht in der Schmuddelecke. Das merkt man schon jetzt. Strache äußert sich in einer Art und Weise, die ich unterschreiben könnte (...) In ein paar Jahren wird die FPÖ einfach irgendeine Partei sein.“