Ex-Parlamentarierin Stephanie Cox wird Leiterin von Ashoka Österreich

Ashoka definiert sich selbst als weltweit "größtes Netzwerk für Sozialunternehmer_innen und Changemaker". Das Netzwerk ist in 90 Ländern tätig - unter anderem in Österreich.

Bei Ashoka war die in Sydney geborene Cox für das "internationale Programm Generation Changemaker" in Österreich, der Schweiz und Liechtenstein verantwortlich, das junge Menschen dabei unterstützen soll "ihre Ideen für eine gerechtere Zukunft in die Tat umzusetzen", wie es in einer entsprechenden Aussendung heißt. Nun übernimmt Cox die Leitung von Ashoka Österreich von Raphaela Tončić-Sorinj und Georg Schön. Beide bleiben in der Organisation.