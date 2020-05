Stelzer: "Kein Mensch denkt an Neuwahlen"

Was passiert, wenn die Zahlen der Corona-Erkrankten wieder massiv steigen, wenn eine zweite Welle kommt? Muss Österreich dann ein zweites Mal in den kompletten Lockdown?

"Ich hoffe nicht", sagt Thomas Stelzer, Oberösterreichs Landeshauptmann. Der ÖVP-Politiker war am Sonntag in der ORF-Pressestunde, die Fragen stellten Annette Gantner ("OÖ Nachrichten") und Gaby Konrad ( ORF). Im Raum steht ja - wie von manchen Experten gefordert -, dass regionale Lockdowns verhängt werden könnten, ebenso wie regionale Lockerungsmaßnahmen unterschiedlich durchgeführt werden könnten.

Darauf wollte Stelzer allerdings nicht festlegen. "So wie viele will ich mir den zweiten Lockdown nicht vorstellen", sagte er nur. Der Gedanke, regional anders zu agieren, sei "reizvoll, aber wir können uns ja nicht als Bundesland abschotten. Es gibt viele Bereiche, wo es Pendler und Pendlerinnen gibt, auch bei den Schülern." Und: "Am Reißbrett kann man das so diskutieren“, in der Praxis gehe das nicht.

"Baden in den Seen wird möglich sein"

Etwas eindeutiger gab sich Stelzer, in dessen Bundesland ja auch der Tourismus schwer von der Krise getroffen ist, in puncto Sommerurlaub und See-Öffnungen. Sperren wie im Burgenland - der Neusiedler See ist ja nur Einheimischen vorbehalten - wird es dort wohl nicht geben: "Aus heutiger Sicht wird es möglich sein, in den Seen zu baden, aber immer mit Abstand", so seine Botschaft an potenzielle Österreich-Urlauber.

Dass deutsche Touristen wieder nach Österreich kommen könnten - wie Ministerin Köstinger das ja in den Raum gestellt hat -, hält Stelzer für durchaus denkbar, trotz gegenteiliger Meinungen etwa in Deutschland. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte den Deutschen ja empfohlen, statt in Österreich in Bayern zu urlauben; und auch Innen- und Außenministerium in Deutschland erteilten schnellen Grenzöffnungen nach Österreich jetzt wieder Absagen.