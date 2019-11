Steigende Politikergehälter: Das verdienen VdB, Kurz und Kogler 2020

"Wir haben versprochen, dass wir im System sparen und nicht bei den Menschen. Dazu gehört auch, dass wir in der Politik anfangen, also bei uns selbst." Mit diesen Worten kündigte der ehemalige und mögliche künftige Kanzler Sebastian Kurz eine Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im letzten Jahr an. Schon für 2017 wurde die an sich automatisch geltende Gehaltserhöhung der Politikerbezüge ausgesetzt, wie auch in den Jahren nach der Finanzkrise zwischen 2009 und 2012. Die Nulllohnrunde traf Spitzenpolitiker mit Bezügen ab 14.000 Euro monatlich. Bezüge ab dem 1,6-fachen Abgeordnetengehalt wurden eingefroren.

Im Jahr 2020 dürften die Politikergehälter um 1,8 Prozent steigen, sofern der Nationalrat die Erhöhung nicht wieder aussetzt. Eine Nulllohnrunde kann von der Regierung einfachgesetzlich beschlossen werden.

Offiziell veröffentlicht wird der Anpassungsfaktor zwar erst kommende Woche durch den Rechnungshof. Durch die genauen Vorgaben des Bezügebegrenzungsgesetzes steht das Ausmaß der Erhöhung allerdings bereits fest.