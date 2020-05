Wo die wechselhaften Wähler zu Hause sind

Doch diese Wähler sind launisch. Sie kreuzen einmal mehrheitlich Rot, dann wieder Schwarz an oder lassen die "Reformpartner"undblass aussehen, wenn sie die Oppositionsparteien nach oben hieven.

In vier Wahlgängen seit 2010 hüpfte das urbane und urban angehauchte Wahlvolk von Partei zu Partei. Lag etwa die SPÖ bei den Landtagswahlen 2010 in Graz noch an der Spitze, war es bei den Gemeinderatswahlen zwei Jahre später die ÖVP. Besonders blamabel für die Landeshauptmann-Partei war ihr Abschneiden eben bei diesen Wahlen: Sie rutschte an die dritte Stelle, hinter die KPÖ.