Steiermark: "Gewählt wird am Sonntag in Wahlzellen, nicht im Casino"

Sandra Krautwaschl, Grüne, und Claudia Klimt-Weithaler, KPÖ, bemühen sich mit sachlichen Antworten. SPÖ-Landeschef Michael Schickhofer wiederholt, dass er von seinem bisherigen Koalitionspartner Schützenhöfer enttäuscht ist. „Das war wie in einer Beziehung, wo jemand fremd geht“, vergleicht er die Zustimmung der ÖVP zum Neuwahlantrag der FPÖ. Schützenhöfer kalmiert: „Meine Hand bleibt ausgestreckt.“

Aber Spannung kommt erst auf, als es um die Bundespolitik geht, Stichwort Casino-Affäre. Mario Kunasek, FPÖ-Landeschef und Verteidigungsminister unter Türkis-Grün, wehrt ab. „Wenn Sie meinen Namen in einem Chatverlauf finden, dann können wir gerne darüber reden.“ Auch am ÖVP-Chef prallt die Frage, ob die ÖVP nun Teil der Postenschacher-Affäre sei, ab. „Das hat mit der Steiermark nichts zu tun“, kommentiert Schützenhöfer. „Gewählt wird am Sonntag in Wahlzellen, nicht in Casinos.“