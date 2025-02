Der Medienwissenschaftler und selbsternannte "Plagiatsjäger" Stefan Weber ist nun auch in zweiter Instanz wegen übler Nachrede zu einer Entschädigung in Höhe von 4.000 Euro verurteilt worden.

Urteil gegen Stefan Weber rechtskräftig

"Das Oberlandesgericht Linz hat die Entscheidung des Landesgerichts Salzburg vollinhaltlich bestätigt, was keine große Überraschung ist", sagte Vitouchs Anwältin Maria Windhager am Mittwoch zur APA. Inhaltlich ging es in dem Verfahren um Aussagen, die Weber im Zusammenhang mit der Entlassung zweier deutscher Universitätsprofessorinnen in Klagenfurt in den Jahren 2015 und 2017 tätigte.

Er fragte in einem auf seiner Webseite veröffentlichten Blog-Beitrag, ob die Entlassungen aus einer "Machtdemonstration" des Rektors heraus erfolgt seien.