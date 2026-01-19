Die Bundesregierung hat am Freitag ihre Industriestrategie bis 2035 vorgelegt. Für den renommierten Grazer Ökonomen Stefan Schleicher ist das Papier zwar ein wichtiges Lebenszeichen, doch es krankt an einem entscheidenden Punkt: Es liefert viele Werkzeuge, aber keine Anleitung, wie man damit die Zukunft baut. „Allein, dass es ein solches Dokument gibt, ist schon wertvoll, weil man es als Benchmark nehmen kann“, konstatiert Schleicher im KURIER-Gespräch. Dennoch ist er skeptisch. Sein Hauptkritikpunkt: Der Strategie fehlt das Narrativ. Das Dokument gleiche vielmehr einer umfangreichen „Sammlung von Innovationswerkzeugen“ – Wasserstoff, Künstliche Intelligenz, Dekarbonisierung. Was fehle, ist der Plan, was mit diesen Werkzeugen konkret geschehen soll. Es reiche nicht aus, Technologien aufzulisten; man müsse definieren, wie diese ineinandergreifen.

Lokale Energieverwaltung Besonders deutlich sei dieses Defizit im Energiebereich. Während die Strategie den Netzausbau und Wasserstoffimporte betont, würde ein wesentliches Innovationspotenzial ignoriert: die Dezentralisierung. Schleicher verweist auf die Schweiz, wo sogenannte „Energy Hubs“ erfolgreich vormachen, wie lokale Energieautonomie funktioniert. Anstatt nur auf große Übertragungsnetze zu setzen, sollte Österreich Regionen befähigen, Produktion und Verbrauch lokal zu steuern. Das würde nicht nur die Resilienz gegen Blackouts erhöhen, sondern durch Bürgerbeteiligung auch die Akzeptanz für Windkraft- und Infrastrukturprojekte sichern. Ein weiterer Kritikpunkt Schleichers betrifft die Bauwirtschaft. Obwohl die Sanierung des Gebäudebestands der größte Hebel für Energieeffizienz wären, kommt dieser Sektor in der Industriestrategie kaum vor. „Das ist für mich ein großer Mangel“, betont Schleicher, da die Bauindustrie eine Schlüsselrolle für alle anderen Sektoren bei der Dekarbonisierung einnehmen müsste.