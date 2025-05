Ihren Weg bei der Statistik Austria begann Lenk im Jahr 2004 in der Konsumerhebung, war später Bereichsleiterin „Registerzählung und Unternehmensregister“ und leitete von 2017 bis Mitte 2019 die Abteilung „Register, Klassifikationen und Geoinformation“. Danach führte sie ihr beruflicher Weg in die Schweiz , wo sie als Vizedirektorin, Mitglied der Geschäftsleitung sowie Abteilungsleiterin „Interoperabilität und Register“ im Bundesamt für Statistik tätig war.

Stocker dankt Lenk und Vorgänger Thomas

In dieser Zeit etablierte sie im Auftrag des Bundesrats das Schweizer Statistikamt als Datasteward, baute die Interoperabilitätsplattform – das zentrale Datenverzeichnis der Schweiz – auf und leitete zahlreiche interministerielle sowie kantonale Gremien. Sie war darüber hinaus in Fachgremien bei Eurostat, OECD und den Vereinten Nationen vertreten.

„Die Statistik Austria leistet mit ihrer Arbeit einen ganz wesentlichen Beitrag für faktenbasierte Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Ich danke Mag. Manuela Lenk für Ihre Bereitschaft, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und wünsche Ihr für Ihre neue Funktion viel Erfolg. Mein besonderer Dank gilt auch Univ.-Prof. Dr. Tobias Thomas, der die Statistik Austria in den vergangenen fünf Jahren mit großem Engagement geleitet und wichtige Impulse in der Weiterentwicklung der amtlichen Statistik gesetzt hat“, so Bundeskanzler Christian Stocker.