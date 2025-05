Statistik-Austria-Chef Tobias Thomas offenbar vor Ablöse

Der deutsche Ökonom Tobias Thomas wird laut einem Bericht der Presse wohl nicht als Leiter der Statistik Austria verlängert. Der seit 2020 laufende Vertrag von Thomas läuft Ende Mai aus. Bei der Neu-Ausschreibung der Regierung soll er sich zwar beworben, aber nicht berücksichtigt worden sein.

Eine Stellungnahme oder gar Bestätigung war am späten Freitagnachmittag nicht zu bekommen. Auch die Presse blieb noch vage. Wörtlich heißt es in dem Bericht: "In politisch bestens informierten Kreisen macht das Gerücht bereits die Runde."