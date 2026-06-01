Bürger-Sprechstunden im Kanzleramt mit Staatssekretär Pröll

Staatssekretär Alexander Pröll, zuständig u.a. für Digitalisierung, Verfassung sowie öffentlichen Dienst, startet ab 8. Juni ein neues Gesprächsformat: In einer Pilotphase lädt er Bürgerinnen und Bürger zu persönlichen Sprechstunden ins Bundeskanzleramt ein.

Interessierte können sich über die Website des Bundeskanzleramtes für einen Termin anmelden, diese Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die verfügbaren Termine sind im Rahmen der Pilotphase begrenzt, sollen aber bei Bedarf erweitert werden, hieß es am Montag aus Prölls Büro.