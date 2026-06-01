Bürger-Sprechstunden im Kanzleramt mit Staatssekretär Pröll
Staatssekretär Alexander Pröll, zuständig u.a. für Digitalisierung, Verfassung sowie öffentlichen Dienst, startet ab 8. Juni ein neues Gesprächsformat: In einer Pilotphase lädt er Bürgerinnen und Bürger zu persönlichen Sprechstunden ins Bundeskanzleramt ein.
Interessierte können sich über die Website des Bundeskanzleramtes für einen Termin anmelden, diese Anmeldung ist Voraussetzung für die Teilnahme. Die verfügbaren Termine sind im Rahmen der Pilotphase begrenzt, sollen aber bei Bedarf erweitert werden, hieß es am Montag aus Prölls Büro.
Im Mittelpunkt sollen Anliegen und Fragen rund um die Themen Digitalisierung und die "Zukunft Österreichs" stehen. Die Pilotphase diene dazu, das Format zu erproben und weiterzuentwickeln. Ziel sei es, den direkten Draht zwischen Politik und Bevölkerung zu stärken und ein niederschwelliges Angebot zu schaffen. "Mir ist es ein wichtiges Anliegen, auch direkt zu erfahren, was die Bürgerinnen und Bürger in Österreich beschäftigt und welche Erwartungen sie an die Politik haben", so Pröll.
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