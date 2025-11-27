Staatsanwaltschaft will gegen ÖVP-Mandatar Gerstl ermitteln

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Staatsanwaltschaft Wien will gegen ÖVP-Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl ermitteln. Laut Kronen Zeitung erging ein entsprechendes Auslieferungsbegehren an den Nationalrat. Der Abgeordnete stehe unter Verdacht, im Vorfeld der Wien-Wahl als Mitglied der Bezirkswahlbehörde das Amtsgeheimnis gebrochen zu haben. Der 64-Jährige soll einige Wochen vor der Wahl am 27. April 2025 verbotenerweise Wähler kontaktiert haben, die Unterstützungserklärungen für die Liste "Fair" abgegeben hatten, berichtet die Krone am Donnerstag online. Ihre Kontaktdaten habe er als Mitglied der Wahlbehörde für den 14. Bezirk erlangt, wo die Liste "Fair" antrat.

Laut dem Schreiben der Staatsanwaltschaft hat Gerstl fünf Personen kontaktiert und ihnen vorgeworfen, eine andere Liste als die ÖVP zu unterstützen. Einer Person soll er sogar geraten haben, ein Dokument zu unterzeichnen, wonach die Unterstützung für die Liste "Fair" nicht unter Kenntnis aller Tatsachen erfolgt sei. Zudem habe er Name und Daten zumindest einer dieser Personen an einen Parteikollegen weitergegeben. Gerstl habe damit einerseits das Antreten der Liste "Fair" und andererseits das Recht der Unterzeichner der Unterstützungen auf freie politische Betätigung "gefährdet". Mehrere Sachverhaltsdarstellungen eingebracht Gegen Gerstl waren mehrere Sachverhaltsdarstellungen in der Angelegenheit eingebracht worden. Weil er als Mandatar des Nationalrats Immunität genießt, muss Gerstl zunächst ausgeliefert werden, damit die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermitteln kann.