SPÖ: Wiens Bürgermeister Ludwig stellt sich hinter Babler

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat einem Wechsel an der Spitze der Bundes-SPÖ eine Absage erteilt. Die Wiener Landesorganisation sei immer ein "sehr loyaler Teil der Gesamtpartei" gewesen und habe die jeweiligen Bundesparteivorsitzenden unterstützt, erklärte er im Interview mit "Wien heute". Dies werde auch beim kommenden Bundesparteitag so sein, umso mehr als er auch keinen Gegenkandidaten wahrgenommen habe.

Angesprochen auf angebliches Interesse des früheren Parteichefs Christian Kern, seinen alten Job wieder zu übernehmen, zeigte sich Ludwig distanziert. Kern habe in vielen Interviews immer wieder kundgetan, dass er seine Aufgabe in der Privatwirtschaft sehr ernst nehme und nicht in die Politik zurückkehren wolle: "Ich gehe davon aus, dass das Bestand hat." Daher sehe er das nicht als wichtiges Thema.

Babler als einziger Kandidat nominiert

Babler wurde für den Parteitag vom Vorstand als einziger Kandidat für den Vorsitz nominiert. Allerdings hat die Bundespartei zuletzt kundgetan, dass dieses Gremium allenfalls gemäß Statut noch einen weiteren Bewerber aufstellen könnte. Man gehe aber nicht davon aus. Ohne die Unterstützung der Wiener Partei und der Gewerkschafter gilt eine Bewerbung Kerns als sehr unwahrscheinlich.