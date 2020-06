SPÖ-Wien taumelt in Wahlkampf

Das von außen sichtbare Chaos herrscht logischerweise auch im Inneren der Partei. Weil die SPÖ mit ihrer veralteten Organisationsstruktur die rasant steigende Zahl von Wechselwählern nicht erreicht, hat sie ihren Funktionären Hausbesuche verordnet. "Allerdings wissen wir nicht genau, was wir den Leuten bei den Hausbesuchen erzählen sollen", klagt man an der roten Basis. "Leuchtturmprojekte", wie sie der Bürgermeister von seinen Stadträten vor einem Jahr eingefordert hat, gibt es wenige zu bewerben. Bis auf die Gratisnachhilfe ist da nicht viel an Ideen gekommen. "Jetzt hat man uns gesagt, wir sollen bei den Hausbesuchen halt die Millionärssteuer verkaufen", erzählt ein SPÖ-Politiker leicht verzweifelt. Denn dass Faymann bei der ÖVP diese "Millionärssteuer" durchsetzen wird, daran fehlt der Glaube.

Hingegen scheint das SPÖ-Konzept von milliardenschweren Vermögens- und Erbschaftssteuern eher der ÖVP Flügel zu verleihen. Für den ÖVP-Wirtschaftsbund ist das rote Schreckgespenst geradezu ein Turbo im laufenden Wirtschaftskammer-Wahlkampf. "Für die Linken ist Eigentum Diebstahl": Mit großem Genuss zitiert Ex-Wirtschaftskämmerer Günter Stummvoll bei jeder Gelegenheit Pierre-Joseph Proudhon, einen linken Anarchisten aus dem 19. Jahrhundert. Und jagt den bürgerlichen Wirtschaftstreibenden damit kalte Schauer über den Rücken.

In zwei Wochen ist Wirtschaftskammer-Wahl. 602.712 Wirtschaftskammer-Mitglieder sind wahlberechtigt. Die Hälfte davon sind Einpersonen-Unternehmen, mehr als 99 Prozent sind Klein- und Mittelbetriebe. Der überwiegende Teil steht selbstverständlich in Privateigentum mit wenig Interesse an "Eigentumssteuern". "Der Wirtschaftsbund war immer schon für den Schutz von Eigentum, die SPÖ-Forderung nach Enteignungssteuern hebt unsere Position nur noch klarer hervor", sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretär Peter Haubner.

Vor fünf Jahren ist Christoph Leitl mit 71 % der Stimmen für den Wirtschaftsbund als WKÖ-Präsident bestätigt worden. Die SPÖ errang damals 11,5 %, die FPÖ 8,6 %, die Grünen 5,8 % Unterstützung der mehr als eine halbe Million Unternehmer.