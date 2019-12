SPÖ: Georg Dornauer hat 5000 Euro an Bundespartei gespendet

Die vom Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer angekündigte Parteispende ist mittlerweile angekommen. Der Rechnungshof hat am Mittwochabend eine 5.000 Euro-Zuwendung an die SPÖ Bundespartei veröffentlicht. Es ist erst die zweite meldepflichtige Spende (über 2.500 Euro) an die SPÖ seit Einführung der Spendenbegrenzung im Sommer. Weitere 3.000 Euro hat die SPÖ Velden im September erhalten.