SPÖ präsentierte Masterplan für ländlichen Raum

Der Regierung wirft die SPÖ vor, diese Probleme im ländlichen Raum zu ignorieren. Konkret fordert sie in ihrem Masterplan einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr sowie den Ausbau ganztägiger Schulen in den Regionen. So soll langfristig innerhalb von 15 Minuten Wegzeit ein vollzeittaugliches Kinderbetreuungsangebot zur Verfügung stehen, innerhalb von 30 Minuten Wegzeit ein ganztägiges Schulangebot.

Neben dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs geht es außerdem darum, die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Dazu sollen nach den SPÖ-Wünschen die Primärversorgungseinheiten (PVE) ausgebaut und die Studienplätze in der Medizin verdoppelt werden. Ziel sei es, dass Patienten innerhalb von zehn Minuten einen Allgemeinmediziner erreichen.

Zudem sollen Langzeiterwerbslose unter dem Titel "Aktion 40.000" mithilfe eines geförderten Jobprogramms zurück in den Arbeitsmarkt gebracht werden. Eingesetzt werden sollen sie für sinnvolle Tätigkeiten, für die in den Gemeinden oft das Geld fehle, etwa zur Ortsverschönerung oder in öffentlichen Schwimmbädern oder Eislaufplätzen, so Babler.