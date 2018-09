SPÖ-Parteitag in NÖ mit "Bundeskanzlerin in Vorbereitung"

Rendi-Wagner, die mit ein wenig Verspätung eingetroffen war, wurde mit anhaltendem Applaus und u.a. einem "PAAAAAAAAAAAAAAAAAAM!"-Transparent (18 mal A, Anm.) im Multiversum begrüßt. "So freut sich NÖ", war auf dem Banner ebenfalls zu lesen. Auch damit war die neue Chefin gemeint, die seitens der Landesgruppe keinen Unmut zu befürchten hatte. Rendi-Wagner trat in Schwechat erstmals als designierte SPÖ-Chefin bei einem Parteitag auf. Landesgeschäftsführer Wolfgang Kocevar bezeichnete sie überdies als "Bundeskanzlerin in Vorbereitung". Mit Rendi-Wagner war auch der neue Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda nach Schwechat gekommen.

Für Franz Schnabl hatte Kocevar eine Entschuldigung parat. Weil er den Landesparteivorsitzenden auch als Landeshauptfrau-Stellvertreter begrüßt hatte, fügte er ein "es tut mir leid" hinzu. Von den ins Multiversum eingeladenen 443 Delegierten waren 357 erschienen. Dazu kamen mehr als 500 Gastdelegierte und Gäste. Franz Schnabl hat bei der Wiederwahl zum Landesparteichef 98,8 Prozent zu verteidigen, die er im Juni 2017 bei einem außerordentlichen Parteitag in St. Pölten erhalten hatte.