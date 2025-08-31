Überraschung bei SPÖ-Kärnten: Zwei Bewerber für Kaiser-Nachfolge

Bei der SPÖ Kärnten gibt es nun doch zwei Bewerbungen für den Vorsitz und somit die Nachfolge von Parteivorsitzendem und Landeshauptmann Peter Kaiser. Zu Landesrat Daniel Fellner gesellte sich auch Wolfgang Rami, Parteimitglied aus Klagenfurt. Dies teilte SPÖ-Kärnten-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher am Sonntag in einer Aussendung mit, ohne nähere Angaben zum zweiten Kandidaten zu machen.

Kaiser-Nachfolge: Bewerbung von Rami kam überraschend Die Bewerbungsfrist ist laut Parteistatut am Samstag um Mitternacht abgelaufen, und einigermaßen überraschend ist eine zweite Bewerbung zur Übernahme des Parteivorsitzes beim Landesparteitag am 20. September eingelaufen. "Gemäß den Statuten werden die beiden Bewerbungen in der kommenden Woche von der Wahlkommission auf Korrektheit bzw. das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzung einer bestehenden Mitgliedschaft geprüft. Am Donnerstag tagt dann der Landesparteivorstand", erläuterte Sucher den weiteren Ablauf.