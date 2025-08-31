Inland

Überraschung bei SPÖ-Kärnten: Zwei Bewerber für Kaiser-Nachfolge

Vorarlberg-Wahl: SPÖ-Spitzenkandidat Leiter glaubt an seine Chance
Neben Landesrat Fellner, bewarb sich auch Parteimitglied Rami als Nachfolger von Peter Kaiser. Der Parteitag findet am 20. September in Villach statt.
31.08.25, 09:38
Kommentare

Bei der SPÖ Kärnten gibt es nun doch zwei Bewerbungen für den Vorsitz und somit die Nachfolge von Parteivorsitzendem und Landeshauptmann Peter Kaiser

Zu Landesrat Daniel Fellner gesellte sich auch Wolfgang Rami, Parteimitglied aus Klagenfurt. Dies teilte SPÖ-Kärnten-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher am Sonntag in einer Aussendung mit, ohne nähere Angaben zum zweiten Kandidaten zu machen.

Wechsel in SPÖ-Kärnten: Wer Peter Kaiser als Landeshauptmann folgen will

Kaiser-Nachfolge: Bewerbung von Rami kam überraschend

Die Bewerbungsfrist ist laut Parteistatut am Samstag um Mitternacht abgelaufen, und einigermaßen überraschend ist eine zweite Bewerbung zur Übernahme des Parteivorsitzes beim Landesparteitag am 20. September eingelaufen. 

"Gemäß den Statuten werden die beiden Bewerbungen in der kommenden Woche von der Wahlkommission auf Korrektheit bzw. das Vorliegen der entsprechenden Voraussetzung einer bestehenden Mitgliedschaft geprüft. Am Donnerstag tagt dann der Landesparteivorstand", erläuterte Sucher den weiteren Ablauf.

Kaiser: "Viele geeignete Kandidatinnen und Kandidaten" für Nachfolge

Am Parteitag könnte es noch weitere Kandidaten geben

Sucher wies auch darauf hin, dass auch am Landesparteitag selbst, also am 20. September im Congress Center Villach, weitere Kandidatinnen und Kandidaten für den Parteivorsitz antreten können. Dafür sei allerdings die Unterstützung von zwei Dritteln der anwesenden stimmberechtigten Delegierten erforderlich.

Zum Parteitag soll auch Bundesparteivorsitzender und Vizekanzler Andreas Babler erscheinen. An diesem Tag geht nach 15 Jahren die Ära von Peter Kaiser als Vorsitzender der SPÖ Kärnten zu Ende. Seit 2010 führt Kaiser die Sozialdemokratie in Kärnten und seit 2013 das Land als Landeshauptmann. Er ist damit gemeinsam mit Leopold Wagner zweitlängstdienender SPÖ-Kärnten-Vorsitzender und drittlängstdienender Landeshauptmann.

(Agenturen, pres)  | 

Kommentare