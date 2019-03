SPÖ fordert staatliche Pflegefinanzierung

Die SPÖ will das Pflege-Thema prominent im Nationalrat besprechen und bringt deshalb am Mittwoch einen Dringlichen Antrag dazu ein. "Im Alter und bei Krankheit gut gepflegt zu werden, darf keine Frage des Vermögens sein", pochte Vizeklubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag "vehement" auf eine staatliche Finanzierung des Pflegesystems.

Die Regierung habe knapp eineinhalb Jahre "verstreichen lassen". Man werde im Parlament einen Dringlichen Antrag an Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) einbringen.

Neben einem staatlichen Pflegegarantiefonds fordert die SPÖ auch Anspruch auf Pflegekarenz und -teilzeit sowie österreichweit einheitliche Standards. Auch bei einem anderen Thema ließ Leichtfried kein gutes Haar an der Regierung: Im Plenum wird auch das Anti-Raucher-Volksbegehren "Don't smoke" debattiert.