Sozialversicherung: SPÖ bringt Verfassungsklage ein

Die SPÖ bringt am Montag die lange erwartete Verfassungsklage gegen die Kassenreform der Bundesregierung ein. Am Freitag wurden die Details der Klage den Medien vorgestellt. Die Eingriffe in die Selbstverwaltung sind für die Roten viel zu weitgehend, aber auch andere Punkte werden scharf kritisiert und entsprechend beklagt - etwa die künftige Prüfung der SV-Beiträge durch die weisungsgebundene Finanz und nicht mehr durch die Kassen selbst. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hofft auf eine möglichst rasche Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes, um den Schaden für die Versicherten und das Gesundheitssystem möglichst gering zu halten.

Zum Prozedere erläuterte der frühere VfGH-Richter Rudolf Müller, dass die Regierung acht Wochen Zeit habe für eine Gegenstellungnahme an den VfGH. Theoretisch könnte damit bereits in der Juni-Session eine Entscheidung fallen, für wahrscheinlicher hält er es aber, dass dies erst im Herbst oder in der Dezember-Session geschehen werde. Das Verfahren könnte sich aber auch über mehrere Sessionen ziehen. Angekündigt wurde auch bereits eine mündliche Verhandlung. Müller geht auch davon aus, dass der SPÖ-Antrag mit anderen, bereits angekündigten Anträgen gemeinsam beraten und entschieden wird.

Widerspruch gegen Effizienzgebot?

Als Punkt, der seiner Ansicht nach verfassungswidrig ist, führte Müller an, dass die Kassenfusion dem Effizienzgebot widerspreche. Es gebe keinen Grund für die Fusion, keinen Missstand, sie bringe nichts. Betriebswirtschaftlich spreche alles dagegen, es bestehe aber die Gefahr ein gut funktionierende System zu zerschlagen.