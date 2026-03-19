SOS-Kinderdorf: Geschäftsführerin Schlack hat gekündigt

Als interimistischen Nachfolger bestellte der Aufsichtsrat Wolfram Brugger , "einen erfahrenen, langjährigen Standortleiter von SOS-Kinderdorf", in die Geschäftsführung.

SOS-Kinderdorf Geschäftsführerin Annemarie Schlack hat laut einer Aussendung "auf eigenen Wunsch ihr Dienstverhältnis gekündigt und ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden".

Schlack war seit 1. Jänner 2024 als Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf tätig. Nach dem Auftauchen von Missbrauchsvorwürfen gegen die Organisation war sie eine der Schlüsselfiguren bei der Aufarbeitung der Misshandlungen - auch durch den Gründer Hermann Gmeiner.

Brugger übernimmt nun die Geschäftsführung bis zur Bestellung eines dauerhaften Nachfolgers. "Die Nachbesetzung der Geschäftsführungsposition wird zeitnah in einem strukturierten Verfahren erfolgen", hieß es. "SOS-Kinderdorf Österreich setzt den eingeschlagenen Weg zur Weiterentwicklung von Organisation und Strukturen konsequent fort. Ziel bleibt eine stabile und wirksame Führung sowie die bestmögliche Unterstützung von Kindern und Jugendlichen", so SOS-Kinderdorf.