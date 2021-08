Sommerschule als Test für den Herbst

Doch die Sommerschulen dienen nicht nur den Kindern als Vorbereitungsphase.

Mit 3-G in der SchuleDas Ministerium probt damit auch die „Sicherheitsphase“ seines Pandemie-Konzepts für das reguläre Schuljahr. Und die sieht wie folgt aus: In den ersten beiden Schulwochen werden Schüler und Lehrer unabhängig von ihrem Impfstatus dreimal wöchentlich getestet – mit Antigen- und PCR-Tests. Schüler können die Tests an der Schule durchführen, Lehrer müssen externe PCR-Tests erbringen.

Nach dieser zweiwöchigen „Sicherheitsphase“ wird zwischen Geimpften und Ungeimpften differenziert. Vollimmunisierte müssen sich nicht mehr testen, um am Unterricht teilnehmen zu dürfen. Ab dann gilt also auch an den Schulen die 3G-Regel. PCR-Tests werden Schüler mit sogenannten Spültests durchführen. Dabei spülen die Schulkinder 30 Sekunden den Mund mit einer Kochsalzlösung und führen den Inhalt anschließend in ein Reagenzglas.