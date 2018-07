Sobotka: Keine Registrierung von Konsumenten koscheren Fleischs

Die Registrierung von Konsumenten koscheren Fleischs sei "in keiner Weise mit dem Grundrecht der freien Religionsausübung vereinbar und daher auszuschließen", unterstrich am Donnerstag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP). In einem Gespräch mit Oskar Deutsch, dem Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), sei er am Donnerstag einer Meinung gewesen, dass die bestehenden Gesetze zum Thema Schächten ausreichen.

FPÖ-Politiker Gottfried Waldhäusl, in Niederösterreich als Landesrat unter anderem für den Tierschutz verantwortlich, hatte ein Schreiben an die IKG geschickt, in dem die Rede davon ist, dass Schächten nur aus "zwingenden religiösen Gründen" zugelassen werden solle und Einzelpersonen geprüft werden sollen. In der IKG wurde das so verstanden, dass Käufer nachweisen müssen, religiös zu sein. Also eine Liste streng gläubiger Juden.