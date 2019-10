Sobotka bekräftigt Willen zur elektronischen Abstimmung

Nach Bekanntwerden eines offensichtlichen Fehlers bei einer Abstimmung im vergangenen September hat sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka ( ÖVP) in der " ZiB2" am Freitag erneut offen für elektronische Abstimmungen im Parlament gezeigt.

Diese wären "wichtig", um solche Fehler künftig zu vermeiden. Sobotka sagte, er bringe gerade die Einrichtung der notwendigen Anlagen für das renovierte Parlamentsgebäude am Ring auf den Weg. Die Entscheidung liege am Ende bei den Abgeordneten - bisher dürfte die Mehrheit der Parlamentarier nämlich elektronische Abstimmungsanlagen nicht nutzen wollen. Stattdessen möchten die meisten wohl am Prozedere festhalten, dass man sein Stimmverhalten durch Aufstehen oder Sitzenbleiben kundtut.

Zur Panne selbst sagte Sobotka, die Abgeordneten hätten eine nachträgliche namentliche Abstimmung einfordern können. Dies sie nicht geschehen.

Hintergrund: Eine bereits im September geschehene Abstimmungspanne ist nun von der Rechercheplattform Addendum aufgedeckt worden: Damals ging es um einen Antrag der Liste Jetzt an Innenminister Wolfgang Peschorn, die Vereine der rechtsextremen Identitären aufzulösen. Eine Foto-Dokumentation zeigt: Die Mehrheit der Abgeordneten hätte den Antrag eigentlich angenommen. Die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller ( FPÖ) wertete die Abstimmung aber mit dem Ergebnis "abgelehnt".

Zu den Sondierungen zwischen der ÖVP und Grünen für etwaige Koalitionsverhandlungen ab November wollte Ex-Innenminister Sobotka mit Hinweis aus sein Amt nicht Stellung nehmen.